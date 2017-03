Siegeszug fortgesetzt: Thiem in Acapulco stark

Dominic Thiem hat seinen aktuellen Siegeszug mit einem Erstrundenerfolg beim Hartplatz- Turnier in Acapulco fortgesetzt. Zwei Tage nach seinem Turniersieg auf Sand in Rio de Janeiro kämpfte der in Mexiko als Nummer vier gesetzte Titelverteidiger aus Österreich am Dienstag (Ortszeit) den Franzosen Gilles Simon mit 7:6 (9:7), 6:3 nieder. Nächster Gegner ist mit Adrian Mannarino erneut ein Franzose.