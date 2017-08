Sieg! Ofner fightet sich ins Kitz- Halbfinale

"Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dass ich jetzt im Kitzbühel- Halbfinale stehe, ist der Wahnsinn", staunte Ofner unmittelbar nach dem Match. Die extreme Hitze könne ihm nichts anhaben, sagte der 21- jährige Steirer: "Körperlich geht's mir sehr gut. Mental wird's langsam eine Herausforderung, aber ich bin optimistisch."

Aus einem rot- weiß- roten Halbfinal- Duell ist es indes nichts geworden. Gerald Melzer verpasste sein zweites Kitz- Halbfinale in Folge und musste sich am Donnerstagabend dem Portugiesen Joao Sousa nach 1:53 Stunden mit 6:2, 1:6, 3:6 beugen. Sousa trifft damit am Freitag auf Überraschungsmann Ofner.

"Es haben leider ein bisschen die Wetterverhältnisse gewechselt - nicht unbedingt zu meinen Gunsten. Im ersten Satz habe ich das Gefühl gehabt, wenn ich einmal einen heavy Spin auf seine Rückhand spiele, hat er ziemlich viele Fehler gemacht", sah Melzer den Grund für den Umschwung im Match. Die Temperaturen kühlten etwas ab, in der Folge wurde zu Beginn des dritten Satzes bei 1:0 für Sousa wegen Regens für rund 30 Minuten unterbrochen.