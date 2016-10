Sieg in Moskau! Kusnezowa bei WTA- Finals dabei

Die Russin Swetlana Kusnezowa (1) hat am Samstag das WTA- Turnier in Moskau gewonnen und die letzte Chance auf einen Platz bei den schon am (morgigen) Sonntag in Singapur startenden WTA- Finals genutzt. Die Lokalmatadorin besiegte im Endspiel die Australierin Daria Gavrilova 6:2, 6:1 und trifft beim Saisonfinale auf Agnieszka Radwanska (POL/TV), Karolina Pliskova (CZE) und Garbine Muguruza (ESP).