Sieg im Doppel! Melzer und Knowle können verkürzen

Österreichs Davis- Cup- Team hat am Samstag eine vorzeitige Niederlage gegen Weißrussland vermieden. Julian Knowle und der anstelle des verletzten Alexander Peya aufgestellte Jürgen Melzer setzten sich im Doppel gegen Max Mirnyi/Jaraslaw Schyla nach 3:06 Stunden mit 6:4, 7:6(6), 6:7(3), 6:4 durch und verkürzten damit auf 1:2. Die Entscheidung beim Länderkampf in Minsk fällt damit also erst am Sonntag.