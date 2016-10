Serena Williams muss für WTA- Finale absagen

Serena Williams muss auf die Teilnahme an den WTA- Finals der besten acht Tennisspielerinnen des Jahres ab Sonntag in Singapur verzichten. Sie habe schlechte Nachrichten von ihrem Arzt bekommen, ihre schon länger verletzte Schulter müsse weiter behandelt werden, sagte die 35- Jährige in einem am Montag auf der WTA- Website veröffentlichten Video.