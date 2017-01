Serena Williams gewinnt ihren 23. Grand- Slam- Titel

Einmal mehr hat Serena Williams Tennis- Geschichte geschrieben. Die 35- jährige US- Amerikanerin besiegte am Samstag ihre 15 Monate ältere Schwester Venus Williams nach 82 Minuten 6:4,6:4 und hat damit den Steffi- Graf- Rekord übertroffen. Sie hält nun bei 23 Grand- Slam- Triumphen und nur Margaret Court (24) liegt in der Ewigen Bestenliste vor ihr. Zusätzlich kehrt Williams auf den Tennis- Thron zurück.