Serena gegen Venus! Williams- Duell im Finale

Serena Williams hat ihren konzentrierten Lauf fortgesetzt. Die Amerikanerin besiegte die ungesetzte Mirjana Lucic- Baroni mit 6:2 und 6:1. Ihre ältere Schwester Venus musste härter kämpfen. Gegen ihre Landsfrau Coco Vandeweghe siegte sie nach Satzrückstand noch mit 6:7(3), 6:2 und 6:3. Somit können sich die Tennis- Fans auf einen wahren Leckerbissen im Finale freuen!

Foto: AP

Mit der 35- jährigen Serena und der 36- jährigen Venus erlebt Melbourne am Samstag das an Jahren der Finalistinnen älteste Major- Finale der "Open Era". Serena liegt im Head- to- Head 16:11 voran, zuletzt hatte das Viertelfinale der US Open 2015 mit einem Sieg von Serena geendet. Die beiden haben bisher acht Grand- Slam- Endspiele gegeneinander bestritten, von denen Venus zwei gewann. Das eine in "down under" holte aber die jüngere der beiden 2003 in drei Sätzen.