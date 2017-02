Serbien auf Siegkurs, Titelverteidiger vor dem Aus

In Osijek hatte Franko Skugor das Erstrunden- Duell der Kroaten mit Spanien ein verloren geglaubtes Match gegen Pablo Carreno Busta zu einem Tiebreak- Sieg im fünften Satz gedreht. Roberto Bautista Agut hielt die ohne Rafael Nadal angetretenen Gäste mit einem sicheren 6:4, 6:2, 6:3 gegen Ante Pavic vor dem für Samstag angesetzten Doppel gut im Spiel.

Vor dem aufgrund personeller Aderlässe fast erwarteten Ausscheiden steht dagegen in Buenos Aires Argentinien. Für den Titelverteidiger holte in der Heimpartie auf Sand gegen Italien nur Carlos Berlocq gegen Andreas Seppi einen Satz, er verpasste nach einer Aufholjagd die Verlängerung im fünften Satz nur knapp. Guido Pella war zuvor bei einem 3:6, 3:6, 3:6 gegen Paolo Lorenz auf verlorenem Posten gestanden.

Deutschland muss zittern

Jungstar Alexander Zverev ist es zu verdanken, dass Deutschland in Frankfurt gegen Belgien nicht zurückliegt. Arthur de Greef war allerdings kein großer Gradmesser, der 19- Jährige gewann 6:3, 6:3, 6:4. Viel enger war das Duell davor verlaufen, in dem Philipp Kohlschreiber nach einer 2:1- Satzführung durch Verlust der letzten beiden Durchgänge im Tiebreak noch als 2:3- Verlierer vom Hartplatz ging.

Aufgrund der Zeitverschiebung schon wesentlich früher waren Australien in Melbourne gegen Tschechien sowie Frankreich in Tokio gegen Japan jeweils 2:0 in Front gegangen. In Ottawa sorgte Daniel Evans mit einem 6:3, 6:3, 6:4 gegen Denis Shapovalov in nicht einmal zwei Stunden für eine schnelle 1:0- Führung der Briten gegen Kanada.

Im Duell um die Gegnerschaft Österreichs in der zweiten Runde der Europa/Afrika- Zone I steht es in Minsk zwischen Weißrussland und Rumänien 1:1. Der Sieger wird also erst am Sonntag feststehen. Gegen die Weißrussen müsste das ÖTV- Team auswärts antreten, gegen die Rumänen gäbe es Heimrecht.