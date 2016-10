Schock in Wien: Thiem fliegt im Achtelfinale raus!

"Ich glaube, dass es einen ziemlichen Leistungsabfall gegeben hat, im Vergleich zur ersten Runde", konstatierte Thiem. "Ich habe einen schlechten Start erwischt, der erste Satz war dann eh schnell weg, und ich habe mich auf den zweiten konzentriert", erklärte der Weltranglisten- Neunte. In diesem seien einige Chancen da gewesen - konkret ließ der Niederösterreicher nicht weniger als sieben Breakbälle ungenützt. "Teilweise habe ich da zu viel, teilweise zu wenig gemacht. Ich habe nie die richtige Mitte gefunden, und er hat auch gut serviert bei Breakbällen. Die Niederlage geht leider in Ordnung."

Der diesjährige French- Open- Halbfinalist wollte seine Leistung nicht als katastrophal einstufen, als er jedoch von seiner Fehlerstatistik hörte, war er doch alles andere angetan. "44 Fehler, das sind klar zu viele." Mit dem Druck, dem er bei seinem Heimturnier ausgesetzt ist, habe das nichts zu tun. "Ich wollte aus welchem Grund auch immer teilweise nicht die Rallyes gehen, was normale meine große Stärke ist."

Grundsätzlich habe er aber für Wien keine so große Erwartungshaltung gehabt. "Wenn man sieht wie ich in den Wochen seit den US Open gespielt habe, wäre es eine Riesenüberraschung gewesen, hätte ich da jetzt alles niedergerissen." Das Ergebnis spiegle seine aktuelle Form wider.

Kampf um Teilnahme bei ATP- Finals

Sowohl im ersten Match gegen Gerald Melzer, aber auch im Training habe er den Ball gut auf dem Schläger gehabt. Nun will er sich in einigen Einheiten bis zum nächsten Einsatz - seinem vorletzten oder letzten des Jahres - auf Paris- Bercy vorbereiten. Und im Kampf um einen Platz bei den ATP- Finals der besten acht Spieler des Jahres hat er noch immer gute Karten. "Natürlich werde ich ein bisschen auf Basel schielen, schauen, was die Konkurrenten machen und hoffen, dass es sich für London ausgeht."

Voraussichtlich am Samstag wird er nach Paris fliegen zum letzten ATP- Masters- 1000- Turnier des Jahres. "Ich weiß jetzt nicht genau, was ich erreichen muss. Ich schaue, dass ich ein paar Runden gewinne, und ich glaube, das sollte dann reichen." Tomas Berdych hat in Wien gleich, David Goffin ebenfalls am Donnerstag in Basel verloren. "Ich gehe mit einem ganz guten Polster nach Paris", sagte Thiem. "Es war eine Supersaison, und es wäre die absolute Krönung. Wenn es jetzt trotz der sehr guten Ausgangsposition nicht klappen sollte, dann werde ich trotzdem nicht so traurig sein." Hier unser Liveticker zum Nachlesen:

Endstand: Dominic Thiem - Viktor Troicki 2:6 5:7

18:33 Uhr: Troicki eliminiert Thiem ! Am Ende heißt es 2:6 und 5:7 aus der Sicht von Thiem!

Troicki eliminiert Thiem ! Am Ende heißt es 2:6 und 5:7 aus der Sicht von Thiem! 18:32 Uhr: Matchball Troicki!

Matchball Troicki! 18:31 Uhr: Troicki kämpft sich zurück - 40:40!

Troicki kämpft sich zurück 40:40! 18:30 Uhr: Genialer Winner von Thiem zum 15:40!

Genialer Winner von Thiem zum 15:40! 18:28 Uhr: 0:30 - Thiem beginnt stark!

0:30 Thiem beginnt stark! 18:27 Uhr: Jetzt braucht Thiem ganz dringend ein Break!

Jetzt braucht Thiem ganz dringend ein Break! 18:26 Uhr: Fehler von Thiem - Troicki holt sich das Break zum 6:5 und serviert nun zum Matchgewinn!

Fehler von Thiem Troicki holt sich das Break zum 6:5 und serviert nun zum Matchgewinn! 18:26 Uhr: 15:40 - zwei Breakchancen für Troicki!

15:40 zwei Breakchancen für Troicki! 18:25 Uhr: Jetzt wird's eng! 15:30 aus der Sicht von Thiem!

Jetzt wird's eng! 15:30 aus der Sicht von Thiem! 18:23 Uhr: Troicki lässt Thiem keinen Punkt und gleicht aus zum 5:5!

Troicki lässt Thiem keinen Punkt und gleicht aus zum 5:5! 18:20 Uhr: Beeindruckender Rückhand- Winner von Thiem in einer ganz wichtigen Situation - 5:4!

Beeindruckender Winner von Thiem in einer ganz wichtigen Situation 5:4! 18:18 Uhr: Nach 40:0 steht's bei Aufschlag Thiem nun 40:40!

Nach 40:0 steht's bei Aufschlag Thiem nun 40:40! 18:15 Uhr: Der Serbe zieht den Kopf aus der Schlinge - 4:4! Thiem konnte wieder seine Breakbälle nicht nutzen. Weiter kämpfen, Dominic!

Der Serbe zieht den Kopf aus der Schlinge 4:4! Thiem konnte wieder seine Breakbälle nicht nutzen. Weiter kämpfen, Dominic! 18:13 Uhr: Troicki serviert zweimal sensationell und wehrt beide Breakchancen ab!

Troicki serviert zweimal sensationell und wehrt beide Breakchancen ab! 18:12 Uhr: Unglaublicher Ballwechsel! 15:40 - zwei Breakbälle für Thiem!

Unglaublicher Ballwechsel! 15:40 zwei Breakbälle für Thiem! 18:09 Uhr: Grandioses Service- Game von Thiem. 4:3 - noch immer kein Break im zweiten Satz!

Grandioses Game von Thiem. 4:3 noch immer kein Break im zweiten Satz! 1 8:06 Uhr: Troicki kämpft wie ein Löwe und schafft es wieder Aufschlagspiel durchzubringen!

Troicki kämpft wie ein Löwe und schafft es wieder Aufschlagspiel durchzubringen! 18:03 Uhr: 30:40 - Breakball für Thiem!

30:40 Breakball für Thiem! 18:00 Uhr: Trotz eines Doppelfehlers bringt Thiem sein Aufschlagspiel souverän zum 3:2 durch.

Trotz eines Doppelfehlers bringt Thiem sein Aufschlagspiel souverän zum 3:2 durch. 17:58 Uhr: Doch Troicki serviert stark, lässt Thiem keine Chance und gleicht aus. Viktor Troicki Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Doch Troicki serviert stark, lässt Thiem keine Chance und gleicht aus. 17:55 Uhr: Nun macht Thiem Druck! 0:30 bei Aufschlag des Serben.

Nun macht Thiem Druck! 0:30 bei Aufschlag des Serben. 17:53 Uhr: Nach einem tollen Angriff stellt Thiem auf 2:1! Wichtiger Game- Gewinn.

Nach einem tollen Angriff stellt Thiem auf 2:1! Wichtiger Gewinn. 17:50 Uhr: Schade, Thiem kann die Chance nicht nutzen - 1:1!

Schade, Thiem kann die Chance nicht nutzen 1:1! 17:48 Uhr: Thiem hat seinen ersten Breakball!

Thiem hat seinen ersten Breakball! 17:45 Uhr: Guter Start in Satz zwei. Thiem bringt seinen Aufschlag durch und geht mit 1:0 in Führung. Die Zuschauer in der Halle sorgen für eine tolle Stimmung!

Guter Start in Satz zwei. Thiem bringt seinen Aufschlag durch und geht mit 1:0 in Führung. Die Zuschauer in der Halle sorgen für eine tolle Stimmung! 17:43 Uhr: Thiem muss nun die unnötigen Fehler (19 in Satz eins) abstellen. Er beginnt in Satz Nummer zwei servieren. Auf geht's, Dominic!

Thiem muss nun die unnötigen Fehler (19 in Satz eins) abstellen. Er beginnt in Satz Nummer zwei servieren. Auf geht's, Dominic! 17:41 Uhr: Nach 32 Minuten holt sich Troicki den ersten Satz mit 6:2! Thiem ist noch viel zu fehleranfällig. "Das ist sehr enttäuschend bis jetzt", so sein Coach Günter Bresnik.

Nach 32 Minuten holt sich Troicki den ersten Satz mit 6:2! Thiem ist noch viel zu fehleranfällig. "Das ist sehr enttäuschend bis jetzt", so sein Coach Günter Bresnik. 17:38 Uhr: Troicki serviert nun zum Satzgewinn, das Publikum versucht, Thiem nach vorne zu peitschen!

Troicki serviert nun zum Satzgewinn, das Publikum versucht, Thiem nach vorne zu peitschen! 17:36 Uhr: 2:5! Thiem bringt sein Aufschlagspiel durch und kann verkürzen!

2:5! Thiem bringt sein Aufschlagspiel durch und kann verkürzen! 17:35 Uhr: Thiem gibt das Tempo vor, Troicki passiv und wartet auf Fehler des Österreichers!

Thiem gibt das Tempo vor, Troicki passiv und wartet auf Fehler des Österreichers! 17:34 Uhr: Doppelfehler von Thiem zum 15:30. Es sieht nicht gut aus!

Doppelfehler von Thiem zum 15:30. Es sieht nicht gut aus! 17:32 Uhr: Ein Fehler kostet Thiem das nächste Game - 1:5!

Ein Fehler kostet Thiem das nächste Game 1:5! 17:30 Uhr: Troicki zeigte bisher keine Nerven. der Serbe führt schon wieder 40:15 bei eigenem Aufschlag. Thiem hingegen macht noch zu viele blöde Fehler.

Troicki zeigte bisher keine Nerven. der Serbe führt schon wieder 40:15 bei eigenem Aufschlag. Thiem hingegen macht noch zu viele blöde Fehler. 17:28 Uhr: Thiem serviert gut und schreibt nun endlich an - 1:4!

Thiem serviert gut und schreibt nun endlich an 1:4! 17:26 Uhr: Doch Troicki gibt sich keine Blöße - 4:0! Es scheint sehr unwahrscheinlich, dass Thiem im ersten Satz noch zurückkommen kann.

Doch Troicki gibt sich keine Blöße 4:0! Es scheint sehr unwahrscheinlich, dass Thiem im ersten Satz noch zurückkommen kann. 17:25 Uhr: Nun 30:30 bei Aufschlag Troicki.

Nun 30:30 bei Aufschlag Troicki. 17:21 Uhr: Der Österreicher findet bisher kaum in die Partie.

Der Österreicher findet bisher kaum in die Partie. 17:20 Uhr: Thiem muss den Aufschlag erneut hergeben - 0:3!

Thiem muss den Aufschlag erneut hergeben 0:3! 17:17 Uhr: 15:40 - wieder Breakbälle für Troicki!

15:40 wieder Breakbälle für Troicki! 17:16 Uhr: Schon wieder 0:30, jetzt muss Thiem aufpassen!

Schon wieder 0:30, jetzt muss Thiem aufpassen! 17:15 Uhr: Der Serbe legt sofort nach, bringt sein erstes Aufschlagspiel durch. 0:2 aus der Sicht von Thiem.

Der Serbe legt sofort nach, bringt sein erstes Aufschlagspiel durch. 0:2 aus der Sicht von Thiem. 17:12 Uhr: Schlechter Start für Thiem. Troicki breakt den Österreicher und geht mit 1:0 in Führung!

Schlechter Start für Thiem. Troicki breakt den Österreicher und geht mit 1:0 in Führung! 17:10 Uhr: Gleich zu Beginn eine unangenehme Situation für Thiem. Zwei Breakchancen für Troicki!

Gleich zu Beginn eine unangenehme Situation für Thiem. Zwei Breakchancen für Troicki! 17:07 Uhr: Es geht los! Thiem beginnt zu servieren.

Es geht los! Thiem beginnt zu servieren. 17:03 Uhr: Die Spieler wärmen sich bereits auf, es kann nicht mehr lange dauern!

Die Spieler wärmen sich bereits auf, es kann nicht mehr lange dauern! 16:53 Uhr: Nach einer kurzen Pause werden Dominic Thiem und Viktor Troicki den Platz betreten. Die Vorfreude auf den Achtelfinal- Hit steigt!

Nach einer kurzen Pause werden Dominic Thiem und Viktor Troicki den Platz betreten. Die Vorfreude auf den Hit steigt! 16:48 Uhr: Schade! Jürgen Melzer verliert nach einem äußerst unglücklichen Verlauf den dritten Satz deutlich mit 0:6 und muss sich aus dem Turnier in Wien verabschieden. "Ich habe das Match komplett aus der Hand gegeben. Schade, ich hätte dieses Spiel gewinnen müssen", so ein enttäuschter Melzer. "Diese Niederlage tut sehr weh!"

Schade! Jürgen Melzer verliert nach einem äußerst unglücklichen Verlauf den dritten Satz deutlich mit 0:6 und muss sich aus dem Turnier in Wien verabschieden. "Ich habe das Match komplett aus der Hand gegeben. Schade, ich hätte dieses Spiel gewinnen müssen", so ein enttäuschter Melzer. "Diese Niederlage tut sehr weh!" 16:19 Uhr: Es heißt weiter warten auf das Match von Österreichs Superstar Dominic Thiem! Ramos- Vinolas gelang gegen Jürgen Melzer der Satzausgleich. Es geht in einen entscheidenden dritten Durchgang. Daumen drücken! Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Es heißt weiter warten auf das Match von Österreichs Superstar Dominic Thiem! Vinolas gelang gegen Jürgen Melzer der Satzausgleich. Es geht in einen entscheidenden dritten Durchgang. Daumen drücken! 16:15 Uhr: Thiem über seinen Achtelfinal- Gegner Troicki: "Es ist eine richtig schwere zweite Runde, aber normal geht es nach dem ersten Match immer besser." Und auch seine aktuelle Verfassung spricht für ein tieferes Vordringen in die Turnierwoche. "Der ganze mentale Part ist wieder zu hundert Prozent da", verriet der 23- Jährige.

Thiem über seinen Gegner Troicki: "Es ist eine richtig schwere zweite Runde, aber normal geht es nach dem ersten Match immer besser." Und auch seine aktuelle Verfassung spricht für ein tieferes Vordringen in die Turnierwoche. "Der ganze mentale Part ist wieder zu hundert Prozent da", verriet der Jährige. 15:51 Uhr: In Runde eins warf Thiem Gerald Melzer aus dem Turnier. Was sein Coach Günter Bresnik nach dem Match zu sagen hatte, sehen Sie hier im Video: Video: sportkrone.at

In Runde eins warf Thiem Gerald Melzer aus dem Turnier. Was sein Coach Günter Bresnik nach dem Match zu sagen hatte, sehen Sie hier im Video: 15:32 Uhr: Derzeit spielt Jürgen Melzer am Center Court gegen den Spanier Albert Ramos- Vinolas. Nach gut einer halben Stunde konnte der Niederösterreicher sensationell den ersten Satz mit 6:3 für sich entscheiden. Weiter so, Jürgen!

Derzeit spielt Jürgen Melzer am Center Court gegen den Spanier Albert Vinolas. Nach gut einer halben Stunde konnte der Niederösterreicher sensationell den ersten Satz mit 6:3 für sich entscheiden. Weiter so, Jürgen! 15:18 Uhr: Thiems Partie gegen Troicki wird sich nicht vor 16 Uhr beginnen.

Thiems Partie gegen Troicki wird sich nicht vor 16 Uhr beginnen. 15:15 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker von Dominic Thiem Achtelfinale in Wien!