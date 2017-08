Schock für Federer: Rückenprobleme vor US Open

Gegenüber dem Schweizer Fernsehsender SRF sagte der Tennis- Ausnahmekönner: "Der Rücken ist sicher etwas steif. Es ist etwas passiert Mitte des zweiten Satzes. Nachher war es nicht mehr gleich."

Foto: AP

Doppelt ärgerlich, da Federer sich trotz der Finalniederlage in toller Form präsentiert. Zverev fügte Federer erst dessen dritte Saisonniederlage zu. Mit seinen Siegen bei den Australian Open und in Wimbledon konnte der 36- Jährige in diesem Jahr bereits sein Titelkonto bei Grand- Slam- Turnieren auf 19 Erfolge erhöhen.

Nun gilt es vorsichtig zu sein, wie Federer betont: "Ich hoffe, es ist ok. Wir werden schauen, wie es am Montag oder Dienstag ist. Mit dem Horizont US Open ist es wichtig, dass ich nun nichts falsch mache." Nach dem Finale in Montreal ging’s für den Superstar direkt nach Cincinnati. Wenn Federer antritt, könnte er diese Woche die Weltranglistenführung von Andy Murray übernehmen. "Ich muss schauen, ob ich dort spiele. Ich starte sicher erst am Mittwoch, das gibt mir nochmals dreimal 24 Stunden Zeit."