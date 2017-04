Scharapowa gewinnt 1. Match nach Doping- Sperre!

Die Russin Maria Scharapowa hat ihr erstes Tennis- Match nach 15- monatiger Dopingsperre gewonnen. Die ehemalige Weltranglisten- Erste besiegte am Mittwoch beim Sandplatz- Turnier in Stuttgart die ungesetzte Italienerin Roberta Vinci 7:5, 6:3. In der zweiten Runde trifft die fünffache Grand- Slam- Siegerin auf ihre Landsfrau Jekaterina Makarowa.