Rafael Nadal nach Sieg über Djokovic im Finale

Finalgegner des 30- Jährigen am Sonntag ist entweder Österreichs Aushängeschild Dominic Thiem oder Pablo Cuevas aus Uruguay, das zweite Halbfinale ist für Samstagabend angesetzt. Schon davor steht fest, dass Nadal am Montag im Jahresranking, dem sogenannten Race, die Spitzenposition vom derzeit pausierenden Australian- Open- Sieger Roger Federer aus der Schweiz übernimmt.

Nadal war im ersten Spiel gegen Djokovic seit 13. Mai 2016 (Rom) von Beginn an tonangebend, zog schnell auf 4:0 davon, ließ keine einzige Breakchance zu und nutzte selbst zwei seiner drei Möglichkeiten. Nach 40 Minuten war Satz eins in der Tasche. Den zweiten Durchgang konnte Djokovic im Aufeinandertreffen zweier ehemaliger Ranglisten- Führender offener gestalten, Nadal nahm seinem Gegner aber zweimal und damit einmal mehr als Djokovic den Aufschlag ab und beendete die Partie nach etwas mehr als eineinhalb Stunden.

Nadal baute seine Sand- Saisonbilanz auf 14:0- Siege aus und steht zum siebenten Mal in den jüngsten neun Jahren im Endspiel von Madrid. Das Millionen- Turnier hat der Mallorquiner bereits viermal gewonnen. Sollte Nummer fünf am Sonntag gelingen, wäre es der dritte Turniersieg in Folge nach jenen in Monte Carlo und Barcelona. Der aufgrund einer Handgelenksverletzung von Kei Nishikori kampflos ins Halbfinale gekommene Djokovic muss hingegen weiter auf seinen zweiten Finaleinzug diese Saison warten. In Doha hat er auf Hartplatz sein einziges Turnier 2017 gewonnen.