Oliver Marach mit Fabrice Martin im Doppel- Finale

M

ATP-

Doppel-

kämpft damit am Sonntag um seinen insgesamt 16.Titel und den zweiten in Wien nach 2009 (damals mit Lukasz Kubot/POL). Allein in diesem Jahr hat er mit Martin in Delray Beach und Chennai triumphiert und die Finali in Shenzhen und Stuttgart erreicht.

"Zugetraut haben wir uns das sicher, wir haben heuer jedes Team geschlagen außer Mahut/ Herbert - gegen die haben wir noch gar nicht gespielt", sagte Marach, der mit Martin am Vortag auch die als Nummer drei gesetzte Paarung Feliciano Lopez/Marc Lopez ausgeschaltet hatte.

"Ich will dieses Turnier unbedingt gewinnen", sagte Marach, der ja seinen Wohnsitz seit sieben Jahren mit seiner Frau und Kindern in Panama hat und nur noch sehr selten in Österreich weilt. Es wäre sein insgesamt 16. ATP- Doppel- Titel.