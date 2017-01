"Oldie" Nadal ringt Zverev im fünften Satz nieder

Milos Raonic ist in der unteren Rasterhälfte bei den Australian Open, in der auch Dominic Thiem steht, nach dem Zweitrunden- Out von Novak Djokovic nominell erster Anwärter auf den da zu vergebenden Finalplatz. Seinen Achtelfinaleinzug fixierte der Kanadier mit einem 6:2, 7:6(5), 3:6, 6:3- Sieg gegen den Franzosen Gilles Simon (25), obwohl er am Tag davor krank gewesen war, Fieber hatte. Raonic trifft nun auf Roberto Bautista Agut (13), Viersatzsieger im Spanien- Duell mit David Ferrer (21). Das spannendste Match des Tages endete mit einem Fünfsatzerfolg von Rafael Nadal (9) gegen Alexander Zverev (24).