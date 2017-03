Österreich in Minsk mit Melzers, Peya & Knowle

Österreichs Davis- Cup- Team wird vom 7. bis 9. April in der Europa/Afrika- Zone I mit dem Quartett Gerald und Jürgen Melzer, Alexander Peya und Julian Knowle in Weißrussland antreten. Sebastian Ofner (20) wird wie zuletzt in der Ukraine Sparringpartner sein. Nach einem Auftakt- Freilos geht es in Minsk um den Aufstieg in das für Mitte September angesetzte Play- off um den Aufstieg in die Weltgruppe.