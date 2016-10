Nishikori als fünfter Spieler fix in London

Kei Nishikori hat sich aufgrund von Resultaten in Shanghai als fünfter Spieler nach Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka und Milos Raonic für die ATP- Finals in London (13. bis 20. November) qualifiziert. Der Japaner ist damit zum dritten Mal in Folge in der O2- Arena beim Finale der besten acht Spieler der Saison dabei.