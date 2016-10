Nadal: Saison- Aus! ATP- Finale für Thiem fast fix

Diese Entscheidung von Rafael Nadal hat auch große Bedeutung für Dominic Thiem: Der spanische Tennis- Star entschied am Donnerstag, seine Saison vorzeitig zu beenden. Nach dem gemeinsam mit seinen Betreuern in Manacor beschlossenen Verzicht auf die restlichen Turniere und das ATP- Finale der besten acht in London ist Thiem in der Saisonwertung Siebter und liegt 560 Punkte vor dem ersten Rivalen.