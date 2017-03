Nadal gewinnt sein 1000. Match nach 0:6- Rückstand

Mit seinem 822. Karrieresieg in nunmehr 1.000 Matches ist Nadal nun einer von nur elf Spielern, die zumindest 1.000 Spiele auf der Tour bestritten haben. Angeführt wird diese Statistik übrigens von Jimmy Connors mit 1.535 Matches. "Das sind sehr viele Matches. Das sind natürlich gute Neuigkeiten, weil es zeigt, das ich eine lange Karriere habe", erklärte Nadal. In vielen Jahren davor habe er immer wieder gehört, dass er (aufgrund seines Kräfte zehrenden Spielstils, Anm.) eine kurze Laufbahn haben werde.

"Ich erinnere mich noch sehr gut an mein erstes Match, weil das war zu Hause auf Mallorca", sagte Nadal, der einer von nur drei aktiven Spielern mit dieser Marke ist. Auch Roger Federer, der im Schlager am Montag auf Juan Martin Del Potro traf, und David Ferrer sind die weiteren. Novak Djokovic steht bei 920, Andy Murray bei 821 und Stan Wawrinka bei knapp über 600 Matches. Federer ist mit 1.341 bestrittenen Partien die Nummer 2 hinter Connors.

Zur Nullnummer im ersten Satz zollte Nadal Kohlschreiber allen Respekt. "Er hat alles richtig gemacht, so ist das im Sport", so der Spanier, der nun im Achtelfinale auf Nicolas Mahut trifft. Nadal hat übrigens in Miami noch nie den Titel geholt, vier Mal stand er im Endspiel (zuletzt 2014). Ebenfalls weiterkam u.a. auch der als Nummer zwei gesetzte Japaner Kei Nishikori, der sich nach zwei umkämpften Sätzen gegen Nadals Landsmann Fernando Verdasco mit 7:6(2),6:7(5),6:1 durchsetzte.

Williams im Achtelfinal- Schlager gegen Kusnezowa

Bei den Damen erreichten die topgesetzte Deutsche Angelique Kerber, Simona Halep (ROM- 3), Swetlana Kusnezowa (RUS- 7) und Venus Williams (USA- 11) das Achtelfinale. Für die als Nummer 8 gesetzte Lokalmatadorin Madison Keys kam hingegen das Aus, sie unterlag der Spanierin Lara Arruabarrena zweimal 5:7. Williams trifft nun in einem Achtelfinal- Schlager auf Kusnezowa, dessen Siegerin aller Voraussicht nach im Viertelfinale gegen Kerber spielt. Die Deutsche ist gegen die Japanerin Risa Ozaki klare Favoritin.