Murray fehlt in Cincinnati - bald nicht mehr Nr. 1

Nach dem aktuellen Turnier in Montreal fehlt der Tennis- Weltranglistenerste Andy Murray auch beim Masters- 1000- Turnier nächste Woche in Cincinnati. "Ich kann in Cincinnati nicht spielen, während ich mich erhole", schrieb der Schotte auf Twitter. Murray hat seit seinem Viertelfinal- Aus in Wimbledon wegen Hüftproblemen nicht mehr gespielt.