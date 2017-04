Monte Carlo: Djokovic schrammt knapp an Out vorbei

Novak Djokovic hat am Dienstag in der zweiten Runde des Masters- 1000- Turniers in Monte Carlo große Mühe gehabt. Der als Nummer zwei gesetzte Serbe rang den Franzosen Gilles Simon erst nach fast 2:32 Stunden mit 6:3, 3:6, 7:5 nieder. Beim Stand von 5:4 im dritten Satz hatte Simon vergeblich auf den Sieg serviert, danach machte er kein Game mehr.