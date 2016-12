Messer- Attacke auf Tennis- Star Petra Kvitova

Ein Mann mit einem Messer war in die Wohnung der Tschechin eingedrungen. "Beim Versuch, mich zu verteidigen, wurde ich schwer an meiner linken Hand verletzt. Ich bin geschockt, aber froh, am Leben zu sein", erklärte die 26- Jährige via Twitter. Kvitovas Sprecher Karel Tejkal beschrieb den Vorfall als Einbruch. Die Tennisspielerin wurde in das Spital der 260 Kilometer südöstlich von Prag gelegenen Stadt Prostejov gebracht.

Dort musste sie sich einer mehrstündigen Operation an ihrer verletzten Hand unterziehen. Die Ärzte mussten an allen fünf Fingern Eingriffe vornehmen, erklärte Tejkal. Zumindest drei Monate wird die 26- Jährige die operierte Hand nicht beanspruchen dürfen. Ihre Karriere sei aber nicht in Gefahr, versicherte der Chirurg gegenüber Tejkal. "Es gibt keinen Grund, warum sie nicht wieder Tennis spielen soll."

Foto: GEPA

"Die Verletzung ist schwer. Aber ich bin stark und werde kämpfen", ließ Kvitova wissen. Die Linkshänderin hatte im November mit dem tschechischen Team den Fed Cup gewonnen.