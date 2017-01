Melzer: "Duell mit Roger wie ein Traum!"

"Das bedeutet mir wirklich viel", gestand der 35- Jährige, der von Schulterproblemen geplagt und seit 15 Monaten in keinem Hauptbewerb eines Grand Slams gestanden war. Aktuell spuckt ihn das Ranking nur auf Rang 296 aus, "aber jetzt habe ich gezeigt, dass ich dort nicht hingehöre". Die Torturen sind Vergangenheit, heute spielt Melzer schmerzfrei und sagt: "Man sieht, dass ich wieder reinkomme, von Match zu Match besser werde."

Sein Einzug in den Hauptbewerb macht die Familienbande in "down under" perfekt: Erstmals greifen die Melzer- Brüder im Hauptbewerb eines der vier wichtigsten Turniere im Doppelpack an. "Das ist geil, wunderschön. Als wir angefangen haben, hätten wir uns das nie gedacht", strahlte Jürgen. Gerald trifft auf "Aussie- Boy" Alex De Minaur, Jürgen zum fünften Mal auf Rekord- Champion Roger Federer: "Ein Duell mit ihm ist wie ein Traum. Noch dazu ist es die Nightsession. Großes Kino"

Der als Nummer acht gesetzte Thiem eröffnet gegen Jan- Lennard Struff (D): "Das Turnier ist eines der besten im Jahr!"

Maria Schaller/Melbourne, Kronen Zeitung