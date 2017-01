Melzer bringt Murray an den Rand einer Niederlage

Besonders dieser erste Satz hatte es in sich. Melzer hielt ihn über 78 Minuten total offen, wehrte acht Satzbälle ab, ehe er diesen Durchgang im ersten Duell mit Murray noch abgab. Der Niederösterreicher breakte zum 2:1, geriet 2:4 in Rückstand, schaffte aber das 4:4 und ließ eine Breakchance zum 5:4 aus. Bei 5:6 entschärfte der 26- Jährige die Satzbälle drei und vier des zweifachen Olympiasiegers und arbeitete sich ins Tiebreak.

Erster Satz geht nur knapp an Murray

In diesem schien die Entscheidung rasch gefallen, nachdem Melzer die ersten fünf Punkte abgegeben hatte. Doch nach 2:6- Rückstand wehrte der ÖTV- Akteur vier weitere Satzbälle ab, agierte wie zuvor mutig, mit aggressiv- unerschrockenem Spiel, forscher Vorhand, guter Länge in den Schlägen und überzeugend in der Aufschlagleistung. Melzer verbuchte in Satz eins mit 50 nur drei Punkte weniger als sein Konkurrent.

Der 29- jährige Murray hatte den Sieg auch bis tief in den zweiten Satz nicht in der Tasche. Melzer schaffte es, sein hohes Spielniveau aufrechtzuerhalten, die Beständigkeit ließ erst zur Satzmitte vorübergehend etwas nach. Matches gegen Gegner dieser Güte sind für den Schützling von Coach Werner Eschauer noch Neuland. Er steckte aber nicht auf, wehrte bei 3:5 zwei Matchbälle ab und nach dem Rebreak zum 5:5 drei Breakbälle.

Murray: "Er hat großartiges Tennis gespielt"

Murray servierte nach 2:23 Stunden aus, wirkte erleichtert und hatte lobende Worte für Melzer über: "Er hat großartiges Tennis gespielt und einen Großteil des Matches dominiert. Ich habe ihm gesagt, dass er im Ranking nach oben klettern wird, wenn er weiter so spielt." Melzer freute sich über die Anerkennung. "Er hat gesagt, dass ich gut gespielt habe. So etwas ist schon sehr bedeutend für mich", erklärte der Österreicher. Mit Novak Djokovic (SRB) und Tomas Berdych (CZE) sind auch die Nummern zwei und drei des Millionen- Turniers ins Viertelfinale eingezogen.