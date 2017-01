Melbourne: Kerber müht sich in die dritte Runde

Titelverteidigerin Angelique Kerber ist am Mittwoch nur mit Mühe in die dritte Runde der Australian Open eingezogen. Die Weltranglistenerste gewann gegen ihre Landsfrau Carina Witthöft 6:2, 6:7 (3:7), 6:2. Schon in der ersten Runde hatte Kerber gegen die Ukrainerin Lessia Zurinko kein leichtes Spiel gehabt.