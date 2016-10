Linz- Siegerin Cibulkova triumphiert bei WTA- Finals

Für den Event der besten acht Spielerinnen der Saison hatte sich Cibulkova erst vor zwei Wochen in Linz qualifiziert, als sie ihren insgesamt siebenten Titel holte. Nun ließ die in Bratislava unweit der österreichischen Grenze wohnhafte "Powerfrau" Nummer acht folgen, ihr bisher klar größter Erfolg. Vor einem Monat hatte sie in Wuhan/China das Finale erreicht, 2016 auch die Titel in Madrid (Sand) und Eastbourne (Rasen) geholt.

Slowakische Powerfrau überrascht Kerber

Damit bewies die nur 1,61 Meter große Cibulkova, dass sie auf allen Belägen reüssieren kann. Mit ihrem dynamischen Spiel überraschte sie zum Saison- "Showdown" auch Kerber, gegen die sie in der Gruppe zum Auftakt in drei Sätzen verloren hatte. Während Kerber, Linz- Siegerin 2013, unbesiegt ins Finale gekommen war, stieg Cibulkova mit ihrem ersten Sieg - und zwar gegen die Rumänin Simona Halep - gerade noch auf.

Im Endspiel überrollte die Ex- Freundin von Jürgen Melzer Kerber in der Anfangsphase, fand einen Breakball auf das 4:0 vor. Die Favoritin fing sich, gab den Satz gegen die wieselflinke Cibulkova aber doch recht klar ab. Im zweiten Satz sah es nach ausgeglichenem Beginn dann doch nach einem schnellen Ende aus, Kerber wehrte in einem hochklassig gewordenen Match bei 4:5 aber noch ein paar Matchbälle ihrer Gegnerin ab.

Cibulkova: "Da fehlen mir die Worte"

Die hatte letztlich das Glück auf ihrer Seite, gewann die Partie mit einem Netzroller, blickte noch etwas ungläubig zu ihrer Box, bevor sie vor 8000 Zuschauern im Singapore Indoor Stadium zu Boden fiel und in Tränen des Glücks ausbrach. "Das erste Mal hierherkommen und dann den Titel gewinnen, da fehlen mir die Worte", sagte sie im Sieger- Interview. "Als der Matchball verwertet war, war es mein glücklichster Moment."

Foto: Associated Press

Kerber hatte für Cibulkova auch einen Anteil an ihrem Erfolg: "Du warst eine Inspiration für mich in diesem Jahr. Mit harter Arbeit ist alles möglich." Die 28- jährige Gewinnerin der Australian und US Open hatte die Langzeit- Dominatorin Serena Williams heuer an der Weltranglisten- Spitze abgelöst. Als erste Deutsche das Saison- Finalturnier seit Steffi Graf 1996 zu gewinnen, dafür reichte es aber nicht.

Kerber: "Es war das beste Jahr meiner Karriere"

Die von der WTA zur "Spielerin der Saison" gekürte Kerber stellte jedoch das Jahr in den Vordergrund ihrer Bilanz, nicht das letzte Match. "Es war das beste Jahr meiner Karriere. Ich habe alles gegeben, alles, was ich noch hatte", sagte Kerber mit leicht stockender Stimme. In der ersten November- Woche findet nun noch in Zhuhai in China die WTA- Elite- Trophy der nächstbesten Spielerinnen in der Jahreswertung statt.

Angelique Kerber und Dominika Cibulkova Foto: AFP

Doppel- Titel geht an Olympiasiegerinnen

Den Doppel- Titel hatten sich davor die russischen Rio- Olympiasiegerinnen Jekaterina Makarowa und Jelena Wesnina gesichert. Das Nummer- 4-Paar gewann gegen die US- Amerikanerin Bethanie Mattek- Sands und die Tschechin Lucie Safarova (3) 7:6(5), 6:3. Die Inderin Sania Mirza wird das Jahr als Weltranglisten- Erste im Doppel beenden. Sie hat für dieses Turnier noch einmal mit der Schweizerin Martina Hingis gespielt.