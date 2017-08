Kyrgios und Dimitrow im Cincinnati- Finale

Der Australier Nick Kyrgios und der Bulgare Grigor Dimitrow bestreiten am Sonntag das Herren- Finale beim Tennisturnier in Cincinnati. Kyrgios gewann am Samstag (Ortszeit) im zweiten Halbfinale 7:6 (3), 7:6 (4) gegen David Ferrer. Der Spanier hatte zuvor den Österreicher Dominic Thiem im Viertelfinale aus dem Bewerb geworfen. Dimitrow und Kyrgios spielen erstmals um einen Masters- Titel.