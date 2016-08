Kurzer Arbeitstag für Kerber zum US- Open- Auftakt

Nur 33 Minuten ist die Olympia- Finalistin Angelique Kerber am Auftakttag der mit 46,3 Mio. Dollar dotierten US Open auf dem Platz gestanden. Danach war die als Nummer 2 gesetzte Deutsche, die gute Chancen hat, nach dem Turnier zur neuen Nummer eins der Tennis- Damen zu werden, weiter. Beim Stand von 6:0, 1:0 profitierte Kerber am Montag von der Aufgabe der Slowenin Polona Hercog.