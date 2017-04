König Roger! Federer besiegt Nadal im Traumfinale!

14. Sieg im 37. Duell mit Rafael Nadal - Roger Federer, Tennis- König! Der 35- jährige Schweizer gewann das Finale des Masters- 1000 in Miami gegen seinen spanischen Langzeit- Rivalen nach 1:34- Stunden 6:3, 6:4. 2017 war es der dritte Sieg in einem Endspiel für Federer gegen Nadal nach dem Finale der Australian Open und dem "Show Down" in Indian Wells. Es war der 91. Karrieretitel für Roger Federer, unfassbar! Am Montag wird er wieder die Nummer vier der Welt sein, im Jahres- Race ist er die klare Nummer eins.