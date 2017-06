König Rafael und Prinz Dominic unter einem Dach

…dafür gibt’s vor allem einen Grund. Seit Jahren steigt "Paris- Held" Rafael Nadal in seinem "Glückshotel" ab. Familien- Idylle statt Luxusherberge. Das Wort Ruhe wird großgeschrieben. Kein Wunder, dass der Barkeeper um 23 Uhr die Rollbalken runterlässt.

Seit dem Vorjahr zählt auch Dominic Thiem zu den Gästen. Seit einer halben Ewigkeit wird "Rafa" von den Medien als "König" der Sandplätze gefeiert, Thiem erarbeitete sich heuer mit dem Turniersieg in Rio, den beiden Endspielen in Barcelona und Madrid sowie dem Semifinale in Rom zumindest den Titel "Prinz". In Paris schlafen König Rafa und Prinz Domi unter einem Dach.

Foto: AP

Die beiden begegnen sich beim Frühstück, kommen öfters zum gleichen Zeitpunkt nach Hause. Ein freundliches Hallo, die Trainer führen Smalltalk, der Schmäh rennt in der alles andere als protzigen Lobby. Letztes Jahr war Dominic in Roland Garros ins Semifinale eingezogen, am Mittwoch erreichte er nach einem Dreisatzsieg über Simone Bolelli Runde drei. Das "Glückshotel" von Nadal (neun Titel in Roland Garros) verhilft also auch Dominic zu Siegen.

Foto: GEPA

Aber noch ist der einstige Weltranglisten- Erste im Hotel der Hausherr. Das Personal spricht perfekt Spanisch, im TV ist der erste Kanal mit einem spanischen Sender programmiert. "Dominic, du hast es erst dann wirklich geschafft", scherzte eine Freundin von Thiem, "wenn der Manager hier als ersten Sender den ORF einprogrammieren lässt"…

Peter Moizi (in Paris), Kronen Zeitung