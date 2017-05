Karrierehoch! Dominic Thiem so gut wie noch nie

Mehr als die Hälfte seiner Punkte hat der Niederösterreicher heuer geholt und damit schon zumindest die Top 20 zu Jahresende so gut wie sicher.

Freilich sind die Ambitionen des 23- Jährigen besonders nach seinem Masters- 1000- Finaldebüt um einiges größer, im "Race" nimmt er jedenfalls hinter seinem spanischen Madrid- Bezwinger Rafael Nadal und dem Schweizer Australian- Open- Sieger Roger Federer Rang drei ein.

Kolumne von "Krone" - Tennisexperte Peter Moizi:

Österreichs Sport erlebt die erfolgreichsten Tennis- Zeiten seit der legendären Ära von Thomas Muster. Reisebüros bieten Packages zu den europäischen Sandplatz- Klassikern an, Österreichs größtes Tennis- Turnier profitiert ebenfalls von den Erfolgen von Dominic Thiem. Der Kartenvorverkauf für die Erste Bank Open ab 23. Oktober in der Stadthalle läuft auf Hochtouren. "Die Tennisfans sind verrückt nach Thiem", bestätigt Wiens Turnier- Direktor Herwig Straka, der seit 17 Jahren auch den einstigen Weltranglisten- Ersten Muster managt, "um die Tickets in den besten Kategorien herrscht ein echtes Griss - wir erwarten Rekord- Besuch." Straka will den Fans eine große Show bieten, fliegt am Dienstag nach Rom, um mit weiteren Stars zu verhandeln...

Auf Rekordquoten ist auch die Sport- Redaktion von krone.at stolz. Der Liveticker von Dominics Madrid- Finale gegen Rafael Nadal hatte sogar mehr Zugriffe als Österreichs Spiele bei der Fußball- EURO im letzten Jahr in Frankreich. Auch die Zahl der Follower bei Thiems Auftritten in den sozialen Medien steigt. Über 300.000 Fans lesen regelmäßig seine Einträge auf Twitter und Facebook. Da liegt Nadal aber mit knapp 18 Millionen Abonnenten noch um Welten voraus...