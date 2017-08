Jungstar Zverev: "Platz eins kommt automatisch"

Der deutsche Tennis- Jungstar Alexander Zverev nimmt die US Open in New York mit ziemlich viel Selbstvertrauen in Angriff. "Solche Sachen wie die Nummer eins kommen automatisch, wenn ich weiter hart trainiere", sagte der 20- Jährige der "Sport Bild" (Mittwoch). Zverev feierte heuer fünf Turniersiege und ist diese Woche im Ranking auf Rang sechs vorgestoßen. So hoch stand Dominic Thiem noch nicht.