Julian Knowle holt sich Doppel- Titel in Bastad

Julian Knowle hat am Sonntag an der Seite des Deutschen Philipp Petzschner seinen ersten ATP- Doppel- Titel seit 2014 gewonnen. Der mittlerweile 43- jährige Vorarlberger, der 2017 schon in fünf Challenger- Endspielen stand, besiegte im Bastad- Endspiel die Niederländer Sander Arends/Matwe Middelkoop mit 6:2, 3:6 und 10:7.