Jürgen Melzer gewinnt Challengertitel in Budapest

Jürgen Melzer hat am Sonntag seinen Erfolgslauf beim mit 64.000 Euro dotierten ATP- Hartplatz- Challenger mit seinem vierten Titel auf diesem Niveau gekrönt. Der 35- jährige Niederösterreicher bezwang den Lokalmatador Marton Fucsovics nach 101 Minuten mit 7:6 (6), 6:2. Er sollte damit am Montag als exakt 200. in die Top 200 zurückkehren.