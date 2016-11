Jack Sock ist Auftakt- Gegner von Thiem in Paris

Dominic Thiem beginnt seinen Kampf um einen Platz bei den ATP- Finals in London gegen Jack Sock. Der US- Amerikaner setzte sich am Dienstag in der ersten Runde des letzten Masters- 1000- Turniers des Jahres in Paris- Bercy gegen den Deutschen Philipp Kohlschreiber in 78 Minuten mit 6:2, 7:6(3) durch.