Gerald Melzer in Cortina im Halbfinale

Melzer hat ja im Vorjahr beim "Generali Open" das Halbfinale erreicht und kommt nun in der Höhenlage von Cortina rechtzeitig für den Event in der Gamsstadt in Schwung.

Auch Ofner und Rodionov stark

Dies gilt aber auch für zwei jüngere ÖTV- Hoffnungen: Sebastian Ofner, der in Wimbledon aus der Qualifikation heraus die dritte Runde erreicht hatte, qualifizierte sich schon am Donnerstag in Tampere für das dortige Challenger- Viertelfinale. Der 21- jährige Steirer hat ja neben Gerald Melzer die zweite Wildcard für Kitzbühel erhalten. Und in Prag freut sich der erst 18- jährige Jurij Rodionov in seinem ersten Challenger- Hauptbewerb, den er als Qualifikant erreicht hatte, bereits über zwei Siege und steht ebenfalls im Viertelfinale. Rodionov hat ja auch eine Wildcard für die Kitz- Qualifikation erhalten.