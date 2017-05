French Open: Das sind Beckers Top- Favoriten

Der neunfache spanische Titelträger Rafael Nadal und der serbische Titelverteidiger Novak Djokovic sind für Deutschlands Tennis- Legende Boris Becker die French- Open- Favoriten. Seinen Landsmann und Rom- Sieger Alexander Zverev und den niederösterreichischen Madrid- und Barcelona- Finalisten Dominic Thiem (oben im Video sehen Sie seinen Einmarsch vor seinem Sieg in Rom gegen Nadal) zählte der 49- Jährige in der Dienstag- Ausgabe der "Bild" in der Gruppe dahinter auf.