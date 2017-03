Federer scheitert in Dubai schon im Achtelfinale

Australian- Open- Sieger Roger Federer ist beim ATP- Turnier in Dubai bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Der 35- jährige Schweizer verlor am Mittwoch gegen den russischen Qualifikanten Jewgenij Donskoj 6:3, 6:7(7), 6:7(5). Gegen die Nummer 116 der Weltrangliste vergab der in Dubai auf Position drei gesetzte Federer im Tiebreak des zweiten Satzes drei Matchbälle.