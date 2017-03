Federer im Indian- Wells- Finale gegen Wawrinka

Roger Federer ist am Samstag mit einem 6:1,7:6(4)- Erfolg über den US- Amerikaner Jack Sock ins Endspiel des mit 7,91 Millionen Dollar dotierten ATP- Masters- 1000- Turniers in Indian Wells eingezogen. Der 35- jährige Schweizer erreichte ohne Satz- und Aufschlag- Verlust das Finale, in dem er am Sonntag (21.00 Uhr MEZ/live auf Sky) auf seinen Landsmann, Thiem- Bezwinger Stan Wawrinka trifft.