Fan gewinnt Date mit Tennis- Schönheit Bouchard

Nur noch wenige haben an einen Sieg der New England Patriots geglaubt. Zwischenzeitlich lag die Mannschaft von Star- Quarterback Tom Brady sogar 3:28 gegen die Atlanta Falcons zurück. "Ich wusste, dass Atlanta gewinnen wird", schrieb Bouchard während des Spiels auf Twitter.

Ein mutiger Fan hatte aber bereits eine Vorahnung und antwortete auf ihren Tweet mit den Worten: "Wenn die Patriots noch gewinnen, gehst du dann mit mir auf ein Date?" Da dies zu dieser Zeit als sehr unwahrscheinlich galt, ließ sich die hübsche Kanadierin auf die Wette ein.

"Wette nie gegen Brady!"

Doch dann kam das historische Comeback der Patriots. Unfassbare 25 Punkte wurden aufgeholt, Bouchard wusste nun, dass sie die Wette verlieren könnte. "Also, wo wohnst du?", schrieb sie dem Fan. Der am Ende einen Sieg von New England und ein gewonnenes Date mit dem Tennis- Star bejubeln durfte. Genie hat ihre Lektion gelernt: "Wette nie gegen Tom Brady!"