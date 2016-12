"Ein Traum" für Thiem: Schwerstarbeit unter Palmen

"Die Bedingungen sind ein Traum", beschreibt der 23- Jährige seine Vorbereitung auf die neue Saison, "Temperaturen bis zu 25 Grad, zwei perfekte Hartplätze, alles grandios organisiert." Thiem schuftet mit Trainer Günter Bresnik, der es als Autor mit der Dominic- Thiem- Methode vor Weihnachten in die Bestseller- Liste schaffte, und Physiotherapeut Alex Stober bis zu acht Stunden täglich. "Natürlich merkt man, dass er nach seinem Urlaub noch nicht zu 100 Prozent belastbar ist", erklärt der 55- jährige Bresnik, "aber es geht von Tag zu Tag besser".

Das Bresnik- Camp

Neben Thiem zogen auch sein Daviscup- Kollege Dennis Novak, der polnische "Super- Aufschläger" Jerzy Janowicz, der Deutsche Philipp Kohlschreiber ins Bresnik- Camp in der Nähe von Adeje ein. "Viele gute Spieler sind hier, wir haben viele Möglichkeiten", schwärmt Thiem, "eine Vorbereitung im Freien ist immer besser als in der Halle."

Am 26. Dezember nach Australien

Am Donnerstag fliegen mit Tennis- Papa Wolfgang Thiem und Werner Lazelberger weitere zwei Betreuer nach Teneriffa, bis knapp vor Weihnachten wird am Aufbau gearbeitet. Am 26. Dezember geht's für Dominic bereits nach Australien, beim Grand Slam in Melbourne steigt der erste Höhepunkt der neuen Saison. "Bis dahin muss ich in Topform sein, dafür wird jetzt alles unternommen."