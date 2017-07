Dramatisch! Marach verliert episches Doppel- Finale

In einem bis auf den vierten Satz extrem ausgeglichenen Match entschieden am Ende Kleinigkeiten zugunsten des als Nummer vier gesetzten Doppels. Ein Weltklasse- Return von Kubot brachte die späteren Sieger im 24. Spiel des fünften Satzes zunächst 30:0 voran, anschließend gab die Netzkante bei einem Ball von Melo den Ausschlag. Während Marach/Pavic 194 Punkte machten, gelangen den Kontrahenten 196. Die beiden gewannen erstmals als Team ein Grand- Slam- Turnier.

Foto: AFP

In einem extrem engen und hochklassigen Match schrammte Marach also nur hauchdünn am dritten Doppelerfolg eines Österreichers bei einem der vier größten Turniere des Jahres vorbei. Bis dato haben sich zwei Landsmänner in die Grand- Slam- Siegerliste eingetragen: Jürgen Melzer triumphierte 2010 in Wimbledon und 2011 bei den US Open, Julian Knowle bei den US Open 2007. Ihr drittes Finale beim erst zehnten gemeinsamen Turnier bescherte der österreichisch- kroatischen Paarung immerhin noch 200.000 Pfund (ca. 227.300 Euro) an Preisgeld.

Die Aufschläger schrieben zunächst die Geschichte dieses Finales. Bis zum Stand von 5:5 brachten im ersten Satz alle ihr Service durch. Im folgenden Game spielte Marach aber groß auf und steuerte mit drei Punkten den Löwenanteil zum ersten Break in dem Spiel bei. Ein Vorhand- Return der Extraklasse brachte das 6:5. Bei eigenem Aufschlag ließ der Österreicher nichts mehr anbrennen, finalisierte mit einem Ass zum Satzgewinn.

Das Momentum blieb auch zu Beginn des zweiten Abschnitts auf der Seite von Marach und seinem Partner, die bei eigenem Aufschlag kaum Punkte abgaben. Vor allem der 24- jährige Pavic setzte sich mit starken Angriffen gekonnt in Szene. Marach wackelte im achten Spiel kurz, brachte sein Service letztlich aber doch durch. Wieder bei Aufschlag Marach wehrten die beiden dann wenig später drei Satzbälle ab, ehe Kubot den vierten mit einem perfekten Lob zum 1:1- Ausgleich verwertete.

Aber auch Marach setzte mit sehenswerten Bällen Glanzpunkte in dieser Nervenschlacht. Ein Rückhand- Volley aus fast aussichtslosem Winkel oder ein eingesprungener Smash im dritten Satz entzückten auch prominente Besucher wie Oscar- Gewinnerin Hilary Swank, Pop- Ikone Cliff Richard und Tennis- Legende Martina Navratilova.

Im dritten Durchgang gab es keinen einzigen Breakball. Im Tiebreak machten Kubot/Melo kurzen Prozess und gewannen 7:2, Marach leistete sich dabei einen vermeidbaren Netzfehler. Das bügelte er im vierten Satz mit einem entscheidenden Rückhand- Cross zum 3:1- Vorsprung aus, womit er eine kleine Break- Serie startete: Auch die zwei folgenden Spiele gingen nämlich an die Rückschläger. Marach servierte schließlich zum 6:3 und 2:2- Ausgleich nach Sätzen aus.

Im Entscheidungssatz ohne Tiebreak spitzte sich der Krimi zu, da Pavic/Marach nun zunehmend Probleme bei ihren Aufschlagsspielen bekamen. Ausgerechnet beim eigenen Service beim Stand von 4:5 erlaubte sich Marach zwei Doppelfehler. Bei 5:6 wehrten die beiden sogar zwei Matchbälle ab, hielten das Match aber mit Ach und Krach offen. Zwei Games nach der kurzen Unterbrechung, weil auf dem Centre Court das Dach geschlossen wurde, war das Spiel jedoch beendet.

Rodionov im Doppelfinale der Junioren

Bereits früher am Abend hatte übrigens Jurij Rodionov mit Michael Vrbensky das Finale des Junioren- Doppel- Bewerbs erreicht. Die Nachwuchshoffnung aus Niederösterreich und sein tschechischer Partner gewannen gegen Sebastian Korda/Nicolas Mejia (USA/COL) glatt 6:3, 6:4. Im Finale bekommt es die als Nummer drei gesetzte Paarung am Sonntag mit Axel Geller/Yu Hsiou Hsu (ARG/TPE- 2) zu tun.

Endstand bei Marach/Pavic gegen Kubot/Melo - 7:5, 5:7, 6:7, 6:3, 11:13

22:01 Uhr: Und gleich den ersten dieser drei Matchbälle entscheiden Kubot/Melo für sich - Spiel, Satz und Sieg!

22:00 Uhr: Diese Drecks- Netzkante!!!!! Ein Return von Melo sollte eigentlich zur Beute von Marach werden, doch die Netzkante fälscht die Kugel ab - drei Matchbälle für Kubot/Melo!

21:59 Uhr: Ich kann mir nicht helfen, von der Körpersprache her wirken Kubot/Melo im Moment besser - und tatsächlich: Bei Aufschlag Pavic steht es 0:30!

21:57 Uhr: Kubot/Melo kommen gut ins Match zurück - nach exakt 100 Minuten Spielzeit im fünften Satz stellen die beiden zu 15 auf 12:11!

21:53 Uhr: Weiter geht’s, das Dach ist zu!

21:41 Uhr: So, jetzt gibt’s eine kurze Unterbrechung - denn das Dach des Centre Courts wird nun geschlossen!

21:41 Uhr: Marach/Pavic stellen zu 15 auf 11:11!

21:37 Uhr: Game- Gewinn für Kubot/Melo nach zwischenzeitlichem 30:30!

21:32 Uhr: Love- Game für Marach/Pavic!

21:29 Uhr: Und wieder Game- Gewinn für Kubot/Melo - nach 0:30- Rückstand!

21:27 Uhr: 40:30!

21:27 Uhr: 30:30!

21:27 Uhr: 15:30!

21:26 Uhr: 0:30 bei Aufschlag Melo! Geht diesmal etwas?

21:25 Uhr: Endlich mal ein vergleichsweise lockeres Aufschlag- Spiel für Marach - zu 30!

21:20 Uhr: Service- Winner und Game Kubot/Melo!

21:19 Uhr: Vorteil Kubot/Melo!

21:18 Uhr: Einstand!

21:18 Uhr: Vorteil Marach/Pavic - Breakball Numero vier!

Oliver Marach und Mate Pavic Foto: Associated Press

21:17 Uhr: Einstand!

21:16 Uhr: 30:40!

21:16 Uhr: 15:40!

21:15 Uhr: 0:40! Drei Breakbälle!

21:15 Uhr: 0:30!

21:14 Uhr: 0:15 bei Aufschlag Kubot!

21:13 Uhr: Wieder mal ein Love- Game von Mate Pavic…

21:11 Uhr: Detail am Rande: Lukasz Kubot setzt sich auch nach mehr als vier Stunden Spielzeit noch immer nicht hin, wenn es zum Seitenwechsel kommt…

21:10 Uhr: Melo stellt ohne gröbere Probleme auf 8:7 für Kubot/Melo…

21:07 Uhr: Knapper Spiel- Gewinn für Marach/Pavic zu 30!

21:02 Uhr: Es folgen zwei Asse von Kubot. Wahnsinn!

21:00 Uhr: Einstand bei Aufschlag Kubot

20:57 Uhr: Vorteil Marach/Pavic dank eines Aufschlag- Winners! Und dann gibt’s auch den Punkt für Marach/Pavic!

20:56 Uhr: Pavic wehrt mit einem Ass auch den zweiten Matchball ab!

20:55 Uhr: Erster Matchball abgewehrt!

20:54 Uhr: Zwei Matchbälle für Kubot/Melo!

20:51 Uhr: So richtig glatt ist zwar auch dieses Aufschlag- Game von Melo jetzt nicht gewesen, aber klarer als jenes von Marach unmittelbar zuvor hat das schon ausgeschaut - 6:5 über 30!

20:48 Uhr: Was für ein Mega- Game - nach knapp 8 Minuten stellen Marach/Pavic letztlich doch noch auf 5:5!

20:47 Uhr: Vorteil Marach/Pavic!

20:46 Uhr: Einstand!

20:46 Uhr: Vorteil Marach/Pavic!

20:45 Uhr: Einstand!

20:44 Uhr: Vorteil Marach/Pavic!

20:43 Uhr: Einstand!

20:43 Uhr: Puh! Die Netzkante erbarmt sich Marachs und Pavics - 40:30!

20:42 Uhr: Aaaaaah… Zweiter Doppelfehler von Marach in diesem Game, es steht 30:30!

20:40 Uhr: Jetzt liegt’s an Oliver Marach, mit seinem Aufschlag das vorzeitige Match- Ende zu verhindern!

Foto: AFP

20:38 Uhr: Schade, doch noch Game- Gewinn für Kubot/Melo - weil drei Rückschläge in Serie in die Binsen gehen…

20:37 Uhr: 40:30

20:37 Uhr: 30:30

20:36 Uhr: 15:30

20:36 Uhr: 15:15

20:35 Uhr: 0:15 bei Aufschlag Kubot!

20:35 Uhr: Doch Pavic und dann Marach mit gefühlt elf Volleys am Stück schaffen noch zwei Punkte und den Ausgleich auf 4:4!

20:33 Uhr: Autsch! Zum ersten Mal im fünften Satz geht’s jetzt über Einstand - und das ausgerechnet bei Aufschlag Pavic!

20:28 Uhr: Love- Game für Kubot/Melo bei Aufschlag Melo!

20:26 Uhr: Der fünfte Satz ist bisher wenig umstritten - die Aufschläger dominieren nach ihren Durchhängern in Satz vier nun wieder ohne Probleme! Auch das zweite Aufschlag- Game von Marach im Final- Satz geht problemlos an den Österreicher und seinen kroatischen Partner Pavic…

20:23 Uhr: Ein Doppelfehler verhindert ein neuerliches Love- Game von Kubot, aber gleich im Anschluss legt der Pole beim Stand von 40:15 ein Ass nach: Chapeau!

20:20 Uhr: Marach/Pavic gleichen locker zu 15 auf 2:2 aus

20:15 Uhr: Love- Game für Kubot/Melo bei Service Melo!

20:14 Uhr: Marach/Pavic gleichen zu 15 auf 1:1 aus…

Foto: Associated Press

20:08 Uhr: Kubot/Melo schreiben im fünften Satz als Erste an - 1:0!

20:04 Uhr: Geschafft! Satz Numero vier geht an Marach/Pavic - ein fünfter Satz muss entscheiden!

20:03 Uhr: Zwei Satzbälle für Marach/Pavic!

20:01 Uhr: Mit etwas Mühe verschieben Kubot/Melo die Entscheidung im vierten Satz noch einmal - und sie verkürzen bei Aufschlag Melo auf 3:5!

19:57 Uhr: Langsam, aber sicher schaut’s nach einem fünften Satz aus…

19:56 Uhr: Und Spiel- Gewinn für Marach/Pavic!

19:55 Uhr: 40:30 für Marach/Pavic

19:55 Uhr: 30:30

19:54 Uhr: Leichter Volley- Fehler von Pavic im Aufschlag- Spiel von Pavic - 15:30!

Foto: Associated Press

19:53 Uhr: Mit einem Doppelfehler "schmeißt" Kubot sein Aufschlag- Game weg - wieder Break!

19:51 Uhr: Breakchance für Marach/Pavic!

19:46 Uhr: Mensch! Im Gegenzug gibt’s gleich zwei Breakbälle für Kubot/Melo - einen verschlagen die Gegner von Marach/Pavic, den zweiten verwertet "Giraffe" Melo am Netz mit einem Rückhand- Überkopfschlag…

19:42 Uhr: BREAK für Marach/Pavic - diesmal ist der Österreicher federführend gewesen, mit einem Passierschlag genau in den Mann!

19:40 Uhr: Sch… ade! Einstand! Aber dann noch ein Breakball!

19:40 Uhr: Breakball Marach/Pavic!

19:39 Uhr: Einstand - vor allem dank heftiger Gegenwehr von Pavic!

19:39 Uhr: 40:30

19:38 Uhr: 30:30

19:38 Uhr: 15:30

Marcelo Melo und Lukasz Kubot Foto: AFP

19:37 Uhr: Und jetzt 0:30 bei Aufschlag Melo! Geht diesmal etwas?

19:37 Uhr: 0:15 bei Aufschlag Melo!

19:35 Uhr: Pavic bringt die österreichisch- kroatische Paarung wieder zu 15 in Front!

19:32 Uhr: Keine Chance für die Rückschläger bei Service Kubot…

19:30 Uhr: Nach 0:30- Rückstand dreht Marach mit starken Aufschlägen das Game - und stellt doch noch auf 1:0 für Marach/Pavic!

19:27 Uhr: Satz vier beginnt mit Service Marach!

19:23 Uhr: Und da ist es passiert: Das Tiebreak geht für Marach/Pavic verloren - damit liegt die österreichisch- kroatische Paarung mit 1:2 in Sätzen zurück…

Oliver Marach Foto: AFP

19:21 Uhr: 6:2 für Kubot/Melo! Vier Satzbälle!

19:21 Uhr: 5:2 für Kubot/Melo!

19:20 Uhr: 4:2 für Kubot/Melo!

19:19 Uhr: 3:2 für Kubot/Melo!

19:18 Uhr: 2:2

19:17 Uhr: 2:1 für Marach/Pavic!

19:17 Uhr: 1:1

19:16 Uhr: 1:0 für Kubot/Melo im Tiebreak!

19:11 Uhr: Marach besiegelt mit einem weiteren Love- Game den Gang ins Tiebreak!

19:11 Uhr: Nachdem Pavic eine glatte Vorlage am Netz vergeben hat, läuft alles für Kubot/Melo - Love- Game für die polnisch- brasilianische Paarung!

19:10 Uhr: Etwas mühevoller Service- Gewinn für Marach- Partner Pavic - 5:5!

Mate Pavic und Oliver Marach Foto: AFP

19:05 Uhr: Kaum eine Chance für die Rückschläger bei Service Melo - zu 15 geht das Game verloren…

19:03 Uhr: Alles bleibt in der Reihe - Marach/Pavic gleichen im dritten Satz zu 15 auf 4:4 aus.

18:59 Uhr: Es geht weiter mit Aufschlag Marach!

18:58 Uhr: Und wieder ein Love- Game für Kubot…

18:55 Uhr: Auch Pavic bringt sein Game mit etwas Mühe - zu 30 - durch…

18:51 Uhr: Knappe Geschichte bei Service Melo - nach 30:30 geht das Game für Marach/Pavic dennoch verloren…

18:48 Uhr: Love- Game für Marach/Pavic! Abgeschlossen von Marach nach einer irren Rally am Netz - mit einem Ball praktisch parallel zum Netz, unerreichbar für seinen alten Partner Kubot! Wahnsinn!

Lukasz Kubot und Marcelo Melo Foto: AFP

18:43 Uhr: Kubot/Melo stellen zu 15 auf 2:1 im dritten Satz!

18:41 Uhr: Love- Game für Marach/Pavic bei Aufschlag Pavic!

18:40 Uhr: Relativ leichter Punkt- Gewinn für Kubot/Melo, die das Momentum auf ihrer Seite zu haben scheinen - 7 der letzten 10 Schläge sind an die Gegner von Marach/Pavic gegangen…

18:36 Uhr: Ein sensationeller Lob von Kubot bringt dann doch noch das Break für das polnisch- brasilianische Doppel - 7:5 und Satzgleichstand!

18:34 Uhr: Vorteil Kubot/Melo! Breakball/Satzball!

18:33 Uhr: Einstand!

18:33 Uhr: Vorteil Marach/Pavic!

18:32 Uhr: Einstand! Drei Breakbälle/Satzbälle abgewehrt!

18:31 Uhr: 30:40!

18:30 Uhr: 15:40!

18:30 Uhr: Knallharter Rückschlag- Winner von Melo auf das zweite Service von Marach! Und dann 0:30 und 0:40 aus Sicht von Marach/Pavic!

18:28 Uhr: Und Game- Gewinn für Kubot/Melo - Pavic lässt sich am Netz aus seiner Position weglocken und Kubot spielt den Ball cross ins Leere…

Foto: Associated Press

18:26 Uhr: 40:30 für Kubot/Melo!

18:25 Uhr: 30:30!

18:25 Uhr: Marach stellt mit einem exzellenten Vorhand- Winner auf 15:15 bei Aufschlag Kubot! Und dann erhöht Pavic durch die Mitte auf 30:15!

18:23 Uhr: Klarer Game- Gewinn für Marach/Pavic - vor allem dank mega- harter Aufschläge von Pavic zu 15!

18:19 Uhr: Love- Game für Kubot/Melo!

18:17 Uhr: Marach/Pavic sind kurz in Bedrängnis (15:30 bei Aufschlag Marach), aber man befreit sich mit geeinten Kräften und gleicht zum 4:4 aus!

18:13 Uhr: Lukasz Kubot wackelt zwar wieder mal - per Doppelfehler stellt er auf 30:30 bei eigenem Aufschlag -, zwei starke Aufschläge im Anschluss bringen dann aber doch noch das 4:3 im zweiten Satz.

18:10 Uhr: Love- Game für Marach/Pavic bei Aufschlag des Kroaten!

18:07 Uhr: Letztlich holen Kubot/Melo das Game doch - mit Mühe, aber das wird den Gegnern von Oliver Marach wohl relativ egal sein…

Foto: AFP

18:06 Uhr: Vorteil Kubot/Melo

18:05 Uhr: Einstand!

18:05 Uhr: 40:30 für Marach/Pavic - Breakball!

18:04 Uhr: 30:30!

18:04 Uhr: 30:15 für Marach/Pavic als Rückschläger - geht da wieder etwas?

18:02 Uhr: Marach/Pavic gleichen zu 15 aus!

18:01 Uhr: Kaum passiert mal ein kleines Malheur, zeigt Marach im nächsten Game wieder auf - Mega- Reflex des Österreichers am Netz, nachdem ihm ein Volley praktisch vor die Füße geknallt wird und er den aufsteigenden Ball noch zurückspielen kann…

17:59 Uhr: Schade! Marach verpasst am Netz die Chance, mit einem leicht aussehenden Ball auf Einstand zu stellen - somit bleibt alles in der Reihe, die Aufschläger bringen im zweiten Satz fürs Erste ihre Games durch. Allerdings: Marach und Pavic zeigen als Rückschläger immer öfter ihre Vorzüge…

17:54 Uhr: Love- Game für Marach/Pavic!

17:52 Uhr: Kubot/Melo schütteln sich kurz und starten bei eigenem Aufschlag mit 1:0 in den zweiten Satz!

Foto: GEPA

17:47 Uhr: Mit einem Ass beendet Marach den ersten Satz! Wahnsinn!

17:47 Uhr: Drei Satzbälle für Marach/Pavic bei Aufschlag Marach!

17:45 Uhr: Break! Was für ein toller Return von Marach, der die Rückhand- Seite umläuft und dann mit allerhöchstem Risiko die Vorhand genau auf die Seitenaus- Linie schlägt - einfach perfekt!

17:43 Uhr: Breakball für Marach/Pavic!

17:42 Uhr: 30:30!

17:41 Uhr: Schau an! Jetzt liegen auf einmal Marach/Pavic als Rückschläger 30:0 voran!

17:32 Uhr: Dank starker erster Aufschläge befreit sich Pavic aus der brenzligen Situation - 5:5!

17:32 Uhr: 40:30 für Marach/Pavic!

17:32 Uhr: 30:30!

17:38 Uhr: Pavic serviert nun gegen den Satzverlust - und zeigt Nerven! 15:30!

Foto: GEPA

17:35 Uhr: Es bleibt eine zähe Angelegenheit für die Rückschläger, da geht wenig bis gar nichts - jetzt wieder ein Game- Gewinn zu 15 für Kubot/Melo! Immerhin ist Marach sein bereits zweiter Return- Winner gelungen…

17:33 Uhr: Erst 40:0, dann verzieht der Österreicher aber einen Smash in Rücklage ins Netz - 40:15! Doch am Ende gibt’s doch noch den Punktgewinn für Marach/Pavic!

17:31 Uhr: Pavic legt nach einem tollen Service von Marach per Volley nach - 30:0!

17:31 Uhr: Ass von Marach - 15:0!

17:29 Uhr: Und wieder Love- Game für Kubot/Melo!

17:27 Uhr: Und schon wieder 40:0 für Marach/Pavic, dank eines tollen Volleys des Österreichers unmittelbar am Netz stehend - der im Anschluss dann auch gleich per Smash den Punkt einsackt…

17:23 Uhr: Bisher hat es kaum Möglichkeiten für die Rückschläger gegeben - die Aufschläger beherrschen das Geschehen eindeutig!

Foto: GEPA

17:02 Uhr: Love- Game für Kubot/Melo!

17:21 Uhr: Klarer Punktgewinn für Marach/Pavic - wie bei seinem Kollegen aus Kroatien zu 15…

17:18 Uhr: Erstmals schlägt nun Marach auf!

17:16 Uhr: Love- Game für Kubot/Melo!

17:15 Uhr: Das war’s dann aber auch schon mit dem Negativen über "unser" Doppel - Marach/Pavic gleichen zu 15 auf 1.1 aus.

17:14 Uhr: Es geht weiter mit Aufschlag Pavic - bei 30:0 für die kroatisch- österreichische Paarung ein spektakuläres Netz- Geplänkel, bei dem Marach zunächst wunderbar schnell reagiert, dann aber Pavic leider ins Netz schlägt…

17:10 Uhr: Melo hat zunächst etwas Mühe, dann stellt Marach mit einem Return- Winner sogar auf Einstand - doch zwei starke Aufschläge besiegeln doch noch den Punktgewinn für Kubot/Melo!

17:07 Uhr: Es geht los mit Aufschlag Melo!

Foto: GEPA

17:06 Uhr: Die Ausgangsposition scheint klar. "Sie sind heuer das beste Doppel, haben auf Rasen Hertogenbosch und Halle gewonnen. Wir haben nichts zu verlieren, aber wir müssen unser bestes Tennis abrufen, um zu gewinnen", sagte Marach im Vorfeld des Finales.

17:05 Uhr: Übrigens: Kubot ist nicht nur Marachs einstiger Partner, sondern auch sein Trauzeuge!

17:02 Uhr: Mit einer Hälfte des heutigen Gegner- Doppels, Lukasz Kubot (35), hat Marach einige Jahre erfolgreich agiert - fünf Turnier- Siege holte Marach mit ihm. An der Seite des Polen stürmte er in besagtem Jahr 2009 auch bis ins Halbfinale der Australian Open.

16:58 Uhr: Für den (noch) 37- jährigen Marach ist die heutige Partie das zweite Major- Halbfinale nach 2009. Im 38. Versuch bei einem Major hat es nun mit dem ersten Doppel- Endspiel für den Steirer geklappt.

16:52 Uhr: Noch ist etwas Zeit, bis das Doppel- Finale beginnt, immerhin ist das Damen- Finale gerade erst zu Ende gegangen - mit der vor allem hinsichtlich der Klarheit doch etwas überraschenden Siegerin Garbine Muguruza, die ihre US- amerikanische Gegnerin Venus Williams 7:5, 6:0 bezwingen konnte.

Garbine Muguruza Foto: Associated Press

16:45 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum großen Doppel- Finale zwischen Oliver Marach/Mate Pavic und Lukasz Kubot/Marcelo Melo, hier im Rahmen des Rasen- Grand- Slams von Wimbledon!