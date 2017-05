Dominic Thiem von Djokovic völlig vorgeführt!

Das hat wehgetan! Österreichs Tennis- Held Dominic Thiem musste am Tag nach seinem größten Sieg gegen Rafael Nadal (Video oben) wohl eine seiner bittersten Pleiten hinnehmen - 1:6, 0:6 gegen den Serben Novak Djokovic, der wie von einem anderen Stern spielte. Und: Thiem hatte einen rabenschwarzen Tag. Nur 59 Minuten dauerte dieses Halbfinale beim ATP- 1000er in Rom - und man kann nur hoffen, dass Dominic diese Schmach vor den anstehenden French Open aus dem Kopf bekommen wird. Dennoch: Es war eine grandiose Woche in Rom für den Österreicher!