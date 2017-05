Dominic Thiem verliert episches Finale gegen Nadal

Was für ein Endspiel, was für eine Tennisschlacht! Österreichs Sport- Superstar Dominic Thiem lieferte Rafael Nadal ein sensationelles Finale beim ATP- 1000er von Madrid, verlor aber letztlich nach 2:17 Stunden 6:7 (8:10) und 4:6. Nadal, der 2017 auf Sand noch unbesiegt ist, gratulierte dem 23- jährigen Österreicher danach sofort: "Du wirst noch sehr, sehr viel gewinnen!" In der Jahreswertung ist Thiem jetzt die Nummer drei der Welt, in der Weltrangliste liegt er auf Rang sieben. Im Video oben sehen Sie, was "Krone"- Tennisexperte Peter Moizi im Interview mit krone.at- Sportchef Max Mahdalik zur Finalniederlage zu sagen hat!