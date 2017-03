Dominic Thiem steht im Acapulco- Viertelfinale!

Dominic Thiem ist auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung beim Tennis- ATP- 500- Turnier in Acapulco weiter ohne Satzverlust. Der Weltranglistenneunte zog am Mittwoch mit einem 7:5,6:3- Erfolg gegen den Franzosen Adrian Mannarino ins Viertelfinale ein, in dem es in der Nacht auf Freitag überraschend gegen Sam Querrey geht. Der US- Amerikaner schaltete den Belgier David Goffin mit 6:2, 6:3 aus.