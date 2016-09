Dominic Thiem: Sechs Stunden Urlaub im Wohnzimmer

Rein in den Flieger, raus aus dem Flieger, rein in den Flieger. "Als Tennisspieler führt man schon ein verrücktes Leben", lächelt Dominic Thiem.

Mittagessen von Mama Karin

Am Montagvormittag war der 23- Jährige von Metz nach Wien gereist, um 18 Uhr hob er schon wieder in Richtung Asien ab. Dazwischen spannte er sechs Stunden im Wohnzimmer seines Elternhauses in Lichtenwörth aus, bekam von Mama Karin ein Mittagessen serviert und packte seinen Koffer für die dreiwöchige Reise zu den Turnieren nach Chengdu, Peking und Schanghai. "Wenn man so viel unterwegs ist, freut man sich über jede Stunde, die man daheim ist - da komme ich am besten runter."

Gegen den Franzosen Lucas Pouille verpasste Dominic in Metz seinen achten Titel, nach dem 6:7, 2:6 gratulierte er dem Sieger. "Den ersten Satz hätte ich gewinnen können, aber er war auch vorher schon der bessere Spieler", sagte Thiem, "Lucas ist ein Kandidat für die Top 10."

Weiter auf Rang sieben

Im Jahresranking liegt der Niederösterreicher hinter Novak Djokovic, Andy Murray, Stanislas Wawrinka, Milos Raonic, Kei Nishikori und Gaël Monfils weiter auf dem siebten Rang, die Top 10 in der offiziellen Weltrangliste sind abgesichert. In Asien muss er wertvolle Punkte für die Masters- Qualifikation machen. "Ich hab bisher dort noch nie wirklich gut gespielt, das will ich jetzt ändern."