Dominic Thiem sagt für Shanghai- Masters ab!

In der ersten Runde von Peking hatte der 23- Jährige sich noch durchgebissen, gegen Alexander Zverev erst nach hartem Kampf verloren. Obwohl ihn auch da Knieschmerzen geplagt hatten. Wie schon seit mehreren Wochen. "Es wird einfach nicht besser", haderte Thiem, der bereits bei den US Open Anfang September wegen einer Entzündung im Knie aufgeben hatte müssen, zudem zuletzt noch von einer Erkältung geplagt wurde.

Enges Rennen um Teilnahme an World Tour Finals

Daher fällte er die schwere Entscheidung, seinen Start beim Masters in Shanghai kommende Woche absagen zu müssen. Damit droht dem Österreicher natürlich ein schwerer Rückschlag im Kampf um einen Platz bei den ATP World Tour Finals. Da ist er zwar weiter Achter, erhielt Schützenhilfe von Gilles Muller (LUX), der in Tokio seinen Verfolger Tomas Berdych 7:6, 6:1 schlug. Aber der Tscheche sowie Marin Cilic (CRO), der in Tokio im Viertelfinale steht, sind Thiem hart auf den Fersen.

Doch das Knie hat Vorrang. Am Mittwoch besuchte Dominic noch die chinesische Mauer, am Donnerstag fliegt er zurück, lässt sich von Ärzten untersuchen. "Ich muss mich jetzt einmal auskurieren." Um in der Stadthalle ab 24. Oktober wieder ohne Schmerzen antreten zu können. "Denn das ist für mich natürlich noch ein Höhepunkt in dieser Saison", bekräftigt Thiem.