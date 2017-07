Djokovic und Federer mit Dreisatzsiegen weiter

Der Eidgenosse blieb damit nicht nur ohne Satzverlust, sondern auch weiter auf Kurs in Richtung seines achten Wimbledon- Triumphes, womit er bei diesem dritten Saison- Major alleiniger Rekordhalter wäre. Djokovic strebt seinen vierten Finalsieg auf dem "heiligen" Londoner Rasen an. Wegen ihrer dortigen Erfolge sind die beiden in der Setzliste im Vergleich zu ihrer Weltranglistenplatzierung um jeweils zwei Positionen vorgereiht worden.

Durch seinen Drittrundensieg wird Djokovic im nächsten Ranking auf jeden Fall am Schweizer Stan Wawrinka wieder vorbeiziehen. Nur Federer könnte noch verhindern, dass der 30- Jährige in der ersten Juli- Wertung in die Top drei zurückkehrt. Federer selbst könnte es mit seinem 19. Grand- Slam- Titel maximal auf Rang drei schaffen. Ein Finale Federer gegen Djokovic ist nicht möglich, die beiden würden im Halbfinale aufeinandertreffen.

Djokovic müsste bis dahin zunächst den Franzosen Adrian Mannarino und dann Österreichs Star Dominic Thiem (8) oder den Tschechen Tomas Berdych (11) besiegen. Gegen Thiem hatte der "Djoker" Anfang Juni im French- Open- Viertelfinale verloren. Federers nächster Kontrahent ist der oft mit ihm in der Spielart verglichene Bulgare Grigor Dimitrow (13), danach würde Milos Raonic (CAN- 6) oder Alexander Zverev (GER- 10) warten.