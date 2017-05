Djokovic nur mit viel Mühe im Madrid- Achtelfinale

D

3-

musste dabei einen 0:Rückstand im entscheidenden Satz aufholen. Der Serbe versucht rechtzeitig für die French Open, wo er ebenfalls Titelverteidiger ist, doch noch in Form zu kommen. Er ist seit seinem Titel in Doha zu Saisonbeginn bei vier Turnieren nicht über das Viertelfinale hinausgekommen. Ebenfalls einen Satz abgeben musste die Nummer 6 des mit 6,4 Millionen Euro dotierten Events, Kei Nishikori. Der Japaner setzte sich nach einem Fehlstart gegen Diego Schwartzman (ARG) mit 1:6, 6:0, 6:4 durch.

Kitzbühel- Starter David Ferrer profitierte von einer leichten Schulterverletzung von Jo- Wilfried Tsonga. Der als Nummer 10 gesetzte Franzose konnte zum Zweitrundenmatch gar nicht antreten. In zwei Sets kamen Milos Raonic (CAN- 5) und der nach dem Ableben seines Großvaters emotional angeschlagene Nick Kyrgios (AUS- 16) ins Achtelfinale.

Auch Nadal im Auftaktmatch mit Mühe

Übrigens: Nicht nur Djokovic, sondern auch Sandplatz- "König" Rafael Nadal hatte bei seinem ersten Auftritt in Madrid mehr Mühe, als ihm lieb war. Der Mallorquiner setzte sich erst nach 2:57 Stunden gegen den Italiener Fabio Fognini (ATP- 29.) mit 7:6(3), 3:6, 6:4 durch. Es war das erste Match Nadals seit dem Finalsieg über Dominic Thiem in Barcelona. Der 30- jährige Weltranglisten- Fünfte, der zuvor auch das 1000er- Turnier in Monte Carlo gewonnen hatte, hält nun bei elf Siegen en suite.

Nadal erklärte, dass er sich nach seiner Ohrenentzündung, die eine Verlegung des Spiels auf Mittwoch veranlasst hatte, immer noch "komisch" fühle. Zu seiner Leistung hatte der Spanier eine klare Aussage parat: "Ich habe nicht schlecht gespielt: Ich habe sehr schlecht gespielt." Der neunfache French- Open- Sieger trifft nun im Achtelfinal- Schlager auf den australischen Jungstar Kyrgios, den aktuell 20. im ATP- Ranking.

Thiem trifft im Achtelfinale auf Dimitrow

Thiem trifft im Achtelfinale des Masters- 1000- Turniers indes auf den Bulgaren Grigor Dimitrow. Der als Nummer 12 gesetzte Bulgare besiegte den 38- jährigen Aufschlag- Riesen Ivo Karlovic mit 6:3, 7:5. Thiem trifft am Donnerstag (3. Spiel nach 14 Uhr) auf den Weltranglisten- Zwölfen. Die beiden stehen einander zum insgesamt dritten Mal gegenüber, die Bilanz steht 1:1. Thiem hatte im Vorjahr im Viertelfinale von Acapulco auf Sand mit 7:5, 6:2 die Oberhand behalten, im vergangenen Jänner musste sich der 23- Jährige dem bald 26- jährigen Rechtshänder im Viertelfinale von Brisbane aber mit 3:6, 6:4, 3:6 beugen.