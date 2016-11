Djokovic läuft trotz Sieg heiß: "Unglaublich!"

In der pompösen O2- Arena in London waren etwa 70 Journalisten versammelt, die wissen wollten, was Djokovic zu seinem 6:7, 6:0, 6:2- Sieg über Thiem zu sagen hatte. Von Dominic schwärmte er. "Sensationell, wie er bei seinem ersten Auftritt hier agiert hat. Null Nervosität, nichts."

Nach dem ersten Spiel gratulierte Jose Mourinho Thiem zu seiner tollen Saison Foto: Instagram

Dann kam aber die Frage: "War ihr Ausraster im ersten Satz nicht gefährlich für die Zuschauer!" Es ging hin und her. Als Journalist wäre man am liebsten in seinem Sessel versunken: "Ihr seid unglaublich, ständig sucht ihr euch solche Dinge raus."

Der Journalist entgegnete: "Sie machen das aber immer wieder!" Was Djokovic nur noch mehr auf die Palme brachte: "Warum werde ich dann nicht suspendiert? Sie meinen, der Ball hätte einen Fan treffen können? Ja, es hätte in der Halle auch schneien können. Hat es aber nicht. Außerdem bin ich nicht der einzige Spieler, der seine Frustration offen zeigt." Reporter: "Aber der beste der Welt! Ist das nicht ein Problem, dass sie das machen?" Djokovic: "Für mich nicht!"