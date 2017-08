Der Siegerpokal tourt wieder durch Österreich

Die Tour endet am 10. Oktober in der RADO Boutique auf der Kärntner Straße in der Wiener City. Hier kann die begehrte Trophy für zehn weitere Tage bewundert werden, bevor sie am 21. Oktober 2017 feierlich abgeholt und pünktlich zum Start der Erste Bank Open 500 in die Wiener Stadthalle gebracht wird.

Andy Murray mit dem Siegerpokal 2016 Foto: GEPA

Mitmachen und gewinnen

Originelle Selfies, die mit der Erste Bank Open 500- Trophy vor der Auslage beim jeweiligen Juwelier gemacht und mit dem Hashtag #trophyontour auf der Erste Bank Open 500 Facebook- Seite oder dem eigenen Instagram- Profil gepostet werden, haben die Chance auf einen Gewinn: Unter allen Fotos werden 1x2 VIP- Finaltickets plus cooles Tennisequipment verlost. Dieses Jahr bekommt der Gewinner außerdem die Möglichkeit den Pokal zur Siegerehrung zu bringen. Zusätzlich werden die lustigsten und kreativsten fünf Fotos aus jeder Etappenstadt mit fünf Finaltickets belohnt.

Stationen der Trophy:

11.08. - 20.08..: Dornbirn, Juwelier O. Rein, Marktstraße

20.08..: Dornbirn, Juwelier O. Rein, Marktstraße 22.08. - 27.08.: Innsbruck, Juwelier Witzmann, Herzog- Friedrich- Straße

27.08.: Innsbruck, Juwelier Witzmann, Straße 29.08. - 03.09.: Salzburg, Juwelier Kruzik, Universitätsplatz

03.09.: Salzburg, Juwelier Kruzik, Universitätsplatz 05.09. - 10.09.: Linz, Juwelier Mayrhofer, Hauptplatz

10.09.: Linz, Juwelier Mayrhofer, Hauptplatz 12.09. - 17.09.: Klagenfurt, Juwelier O. u. M. Habenicht, Bahnhofstraße

17.09.: Klagenfurt, Juwelier O. u. M. Habenicht, Bahnhofstraße 19.09. - 24.09.: Graz, Juwelier Heimo Wagner, SC Seiersberg

24.09.: Graz, Juwelier Heimo Wagner, SC Seiersberg 26.09. - 01.10.: Eisenstadt, Juwelier Kröpfl, Hauptstraße

01.10.: Eisenstadt, Juwelier Kröpfl, Hauptstraße 03.10. - 08.10.: Vösendorf, Juwelier Ellert, SCS

08.10.: Vösendorf, Juwelier Ellert, SCS 10.10. - 21.10.: Wien, RADO Boutique, Kärntner Straße